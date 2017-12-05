Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı o açıklama:

''ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberleri üzüntüyle takip ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, hak ihlalleri, zulüm ve baskılar sürerken, İsrail’e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması, sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbe olur.

ABD'yi, bölgedeki sorunları daha da derinleştirecek böyle bir adım atmaması konusunda ikaz ediyoruz.

Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir!''