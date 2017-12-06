Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir ve Fatih’te 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.