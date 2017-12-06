Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir ve Fatih’te 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltında
06.12.2017 - 08:38 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 08:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler : İstanbul,
525189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525189.aspx
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