Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 07.29'da kaydedilen depremin merkez üssünün Kaşgar vilayetine bağlı Yeçıng kasabası olduğunu duyurdu.

Yerin 87 kilometre altında oluşan depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.