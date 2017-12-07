Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK içerisinde deşifre olmamış ve büfe ile kontörlü telefon üzerinden iletişim kurdukları belirtilen teğmen, astsubay ve uzman jandarma ile 5'i eski askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından 28 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin ise yakalama çalışması sürdürülüyor.