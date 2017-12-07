Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan kurultay takvimi çerçevesinde il ve ilçe kongreleri düzenleniyor. Yumruklu kavgalarla gündeme gelen kongrelerin Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ayağı ise farklı bir olayla gündeme geldi.

CHP VE HDP BAYRAKLARI YAN YANA



10 Aralık Pazar günü yapılacak CHP Malkara İlçe Kongresi öncesi, Kültür Sarayı çevresi parti bayraklarıyla donatıldı.

CHP bayraklarının yanında HDP bayrağının asılması ise görenlerden tepki topladı.

APAR TOPAR KALDIRILDI



Tepki çeken görüntünün fark edilmesi üzerine HDP bayrağı apar topar kaldırıldı.