Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki tüm okullar 08 Aralık Cuma tatil edildi. Artvin merkezde ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.