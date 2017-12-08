Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki tüm okullar 08 Aralık Cuma tatil edildi. Artvin merkezde ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Artvin'de eğitime kar engeli | Artvin okullar tatil edildi mi?
08.12.2017 - 01:15 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 01:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki okulların tamamında, kent merkezinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
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