Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 01.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Zeytin Sokakta bulunan bir binanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından binanın girişine ses bombası atıldı. Sesi duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede zırhlı araçla geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda polis ekipleri kaçan şüpheli yada şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.