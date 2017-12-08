Olay, 01.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Zeytin Sokakta bulunan bir binanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından binanın girişine ses bombası atıldı. Sesi duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede zırhlı araçla geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda polis ekipleri kaçan şüpheli yada şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de bir binaya ses bombası atıldı
08.12.2017 - 03:00 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece'de bir binanın girişine kimliği belirsiz kişilerce ses bombası atıldı. Olay yerini inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler : küçükçekmece,ses bombası,
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