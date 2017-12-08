Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla ve Gaziantep'te deprem oldu. Son depremler haberimizde. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'de, merkez üssü Ege Denizi ve Datça'nın 31.19 kilometre açıkları olan, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.13 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ve çevresinde hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

GAZİANTEP'TE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Şehitkamil ilçesinde, saat 07.31'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu kaydedilirken, merkez üssü Serintepe Mahallesi olarak açıklandı. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.