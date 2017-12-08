Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda askeri yapılanma içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 kişi hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin gözaltı ve arama çalışmaları devam ediyor.
Mersin'den FETÖ'den 32 asker gözaltına alındı
08.12.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’de FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması içerisinde bulunan ve 'mahrem imam' oldukları tespit edilen aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda askeri yapılanma içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 kişi hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözaltı kararı verildi.
Etiketler : Mersin,fetö,
525750 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/525750.aspx
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