Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda askeri yapılanma içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 kişi hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltı ve arama çalışmaları devam ediyor.