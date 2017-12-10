Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayı araştıran İznik emniyet müdürlüğü ekipleri, dün şüpheli M. B'yi (28), Selçuk mahallesinde ki adresinde kıstırdı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.B, bu akşam çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklandı. Öte yandan dün gece Beyler mahallesinde bulunan bir hafriyat şirketinin otoparkından araç çalmak üzere olan bir kişi suç üstü yakalandı. Uyuşturucu kullandığı öğrenilen V.Ç (37), gözaltına alındı. adliyeye çıkartılan zanlı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık suçlarından tutuklanan iki kişi ceza evine gönderildi.