Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Bilindiği gibi, Türkiye’ye sağlanacak vize serbestisi için AB tarafından, 7 kriterin yerine getirilmesi istenmişti. Bu kapsamda, Türkiye’nin atabileceği adımlara geçtiğimiz günlerde son şekil verilmişti. Hazırlanan yeni yol haritasının önümüzdeki hafta AB yetkililerine sunulması bekleniyor. Türkiye, vize serbestisi müzakereleri kapsamında kişisel verileri koruma mevzuatında bazı değişikliklere gitmiş, ancak Brüksel’in istediği düzenlemeleri tam olarak, uygulamaya koymamıştı. Bu durum da bazı AB’li ülkelerle Türkiye arasındaki istihbarat akışının sınırlanmasına yol açmıştı.

İSTİHBARATA SINIRLAMA

Kişilerin özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerin hukuken korunmasını amaçlayan mevzuatta, bu bilgilere ulaşılmasında, istihbarat birimlerinin istisna tutulmasına AB itiraz ediyordu. Türkiye ise, bazı AB üyesi ülkelerde de aynı istisnaların bulunduğunu ileri sürüyordu. Ancak, AB yetkilileri Türkiye’nin ‘aday ülke’ olması ve istihbarat birimlerine tanınan bu istisnanın kişisel hakların ihlali anlamına geleceğini savunuyordu. Türkiye son olarak AB’nin itirazları doğrultusunda hükümet istihbaratın kullandığı bu yetkinin sınırlandırılması konusunda çalışma yaptı. Kişisel verilere ulaşmada, belli istisnalar dışında, istihbarat birimlerinin yetkisinin sınırlandırılabileceği belirtiliyor.