Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye aleyhinde Yunan basınına sürekli açıklamalarda bulunan ve Türkiye’yi kötüleyen Yunanistan’daki FETÖ’cüler son olarak İngiliz BBC kanalına konuşarak kin kustu. Türkiye’yi unuttuklarını Yunanistan’ı “yeni evleri, yeni vatanları” olarak kabul ettiklerini belirten FETÖ’cüler, Müslüman Türk azınlıkların yaşadığı ve Türkçe eğitim veren okullar olmasına rağmen Batı Trakya’da hoş karşılanmadıkları için oraya yerleşemedi. Batı Trakya’dan neredeyse tekme tokat kovulduklarını belirten FETÖ’cüler, “Oradaki Türkler bizi ‘hainler’ diyerek aralarına almadı. Sığınma başvurumuz da sonuçsuz kaldı. ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çoluk çocuk rezillik içerisindeyiz” dedi.