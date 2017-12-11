Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldüren figüran Osman A.'nın, yönetmenin aracıyla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı.

ARAÇLA MERDİVENLERDEN İNMEYE ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin bir süre Şile yollarından gittikten sonra önüne çıkan merdivenlerden araçla inmeye çalıştığı ancak başaramayınca aracı terk ederek yaya kaçtığı tespit edildi.





POLİSE TESLİM OLDU

Şüphelinin sabaha karşı polise teslim olduğu öğrenilirken, ifadesinde birlikte alkol aldıklarını daha önce vaad ettiği bir rol yüzünden çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.





"ROL VERMESİ İÇİN HER DEDİĞİNİ YAPTIM"

Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu ortaya çıkan figüran Osman A.'nın poliste süren işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili ifadesinde Osman A'nın, gündüz saatlerinde Mustafa Kemal Uzun'la buluştuğunu, gün boyu birlikte vakit geçirdikten sonra akşam Şile'ye geçtiklerini, içki içtiklerini, alkolün etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını anlattığı öğrenildi. Yönetmenin kendisine rol vereceğini vaad ettiğini anlatan şüphelinin "Rol almak için onun her dediğini yaptım" dediği de öğrenildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYE KAPILDIM"

Olay gecesi yine bu nedenle tartıştıklarını anlatan, olayı bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüphelinin önümüzdeki saatlerde Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.