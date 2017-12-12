Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı toplantılarla belirlenen tutum belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının alınmasının ardından bugün, Estonya’da yapılacak AB Dışişleri toplantısında sunulacak. AB’nin istediği 7 kriter; ‘AB standartlarında tam uyumlu biyometrik pasaport çıkarılması, yolsuzlukla mücadele için tedbirlerin alınması, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılması, terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi, kişisel verilerin korunması düzenlemesinin AB mevzuatına uyumlu hâle getirilmesi, suç bağlantılı konularda AB’nin bütün ülkeleriyle etkili iş birliği yapılması ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddelerinin uygulanması’ şeklinde sıralanıyor. Söz konusu kriterler arasında en zorlu kriterin terörle mücadeleye ilişkin yasalarda değişikliğe gidilmesi olduğu belirtiliyor. AB tarafı terörle mücadele yasasında Türkiye’nin değişikliğe gitmesini beklerken, Ankara, böyle bir adımın terörle mücadeleye zarar vereceği görüşünde...