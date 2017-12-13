Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısının ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. Ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bulunduğu konvoy Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan-Ruhani görüşmesinin saat 18.30 sıralarında başladığı öğrenildi. Son dakika gelen haberlere göre Erdoğan-Ruhani görülmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani görüşmesi sona erdi
13.12.2017 - 19:20 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Mabeyn Köşkü'nde görüşmesi sona erdi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,ruhani,
527220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527220.aspx
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