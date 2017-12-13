Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısının ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. Ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bulunduğu konvoy Mabeyn Köşkü'ne giriş yaptı. Erdoğan-Ruhani görüşmesinin saat 18.30 sıralarında başladığı öğrenildi. Son dakika gelen haberlere göre Erdoğan-Ruhani görülmesi sona erdi.