Facebook'tan yapılan açıklamada, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu anketin, hata sonucu yayından kaldırıldığı belirtildi. İkinci değerlendirme neticesinde anketin tekrar yayına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu hatadan dolayı özür dileriz." ifadesine yer verildi. İKGF-Dİ, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiğini duyurmuştu.
Facebook'tan Kudüs özrü!
14.12.2017 - 20:15 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Facebook, hata sonucu yayından kaldırıldığını belirttiği, İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun (İKGF-Dİ) "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, tekrar yayına alındığını bildirdi.
Etiketler : facebook,kudüs,haberler,sosyal medya,anket,
527555 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527555.aspx
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