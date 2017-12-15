Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi.
Millî Savunma Bakanı Canikli'den bedelli askerlik açıklaması
15.12.2017 - 00:06 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Etiketler : nurettin canikli,bedelli askerlik,millî savunma bakanı,
527613 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527613.aspx
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