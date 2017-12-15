Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarda dün gece saat 23.00 sıralarında iki grup arasında uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışma çıktı. Halı saha maçından dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz çatışmanın arasında kaldı ve hayatını kaybetti.

78 KURŞUN SIKTILAR

Hayatını kaybeden Emircan Açıkgöz'ün bir yakını, "Halı saha maçından sonra çiğ köfte yemeye gidiyormuş. Arada kalıyor. 78 tane kurşun sıkılmış. Dünya savaşı mı bu? Suçu yokken arada ölüyor. Kim verecek bunun hesabını? Söylenecek bir söz yok. Başkasının çocuğu ölmesin. 8 tane kurşunla ölüyor"diye konuştu.

HER YER DELİK DEŞİK...

Çatışma esnasında birçok araç, ev ve iş yeri zarar gördü. Şüphelilerden biri olay yerinde aracını bırakarak uzaklaşırken diğer bir şüpheli ise kullandığı tabancayı yere atıp hızla uzaklaştı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çatışmayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.Çatışmanın iki grup arasında, "rant" kavgasından dolayı çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.