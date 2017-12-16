Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Hac göre-vini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını “http://hac.diyanet.gov.tr” internet sitesinden sorgulayabilecek. ANKARA
Hac kayıtları başlıyor
16.12.2017 - 06:41 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.
Etiketler : Hac kayıtları,
527929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/527929.aspx
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