Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Hac göre-vini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını “http://hac.diyanet.gov.tr” internet sitesinden sorgulayabilecek. ANKARA