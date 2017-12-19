Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Soğanlık Mahallesi Aşık Emrah Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Alev alev yanan çatı mahalle halkına panik yaşatırken meraklı vatandaşlar telefonları ile yangını söndürme çalışmaları görüntüledi. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.