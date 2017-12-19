Kartal Soğanlık Mahallesi Aşık Emrah Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Alev alev yanan çatı mahalle halkına panik yaşatırken meraklı vatandaşlar telefonları ile yangını söndürme çalışmaları görüntüledi. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü
19.12.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da 4 katlı bir binanın çatı katı, alev alev yandı. Yangın mahalleliyi sokağa dökerken, itfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Kartal Soğanlık Mahallesi Aşık Emrah Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çatı yangını,
528852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528852.aspx
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