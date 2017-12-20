Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD’nin İstanbul Konsolosluk görevlisi Metin Topuz’un tutuklanmasıyla Ankara ile Washington arasında patlak veren vize krizi, Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz ay ABD ziyaretinin hemen öncesi yumuşama dönemine girmiş ve karşılıklı olumlu adımlar atılmıştı. Ancak Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma hamlesi Erdoğan liderliğindeki direnişle zora giren ABD, Türkiye’den intikam almak için ‘vize’ye sarıldı. Bu doğrultuda dün ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden tuhaf bir vize açıkması geldi. Açıklamada 2019 Ocak ayından önceki randevu tarihlerinin dolu olduğu ve ABD’yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize işlemleri için 2019’un Ocak ayından itibaren randevu alabilecekleri belirtildi. Karar, Ankara tarafından tepki ile karşılandı.

Üst düzey diplomatik kaynaklar, kararın arkasında ABD’nin Türk hükûmeti üstünde kamuoyu baskısı oluşturmak istemesinin yattığını belirtiyor. Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve bölgesel konularda gerilimin henüz dinmiş olmadığını kaydeden kaynaklar, geçtiğimiz hafta Ankara’da askerî yetkililerin gerçekleştirdiği ziyarete çekiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın ev sahipliğindeki toplantıda, Ankara’nın, DEAŞ ile mücadele konseptinin örgütün ortadan kaldırılması ile sonra erdiğini belirterek, ABD’li komutanlardan ABD’nin Türkiye’deki askerî pozisyonunu 2014 Haziran durumuna çekmesini istediği, ABD’li komutanların ise DEAŞ ile mücadele tamamlanmış olmasına rağmen Türkiye’deki askeri pozisyonlarının korunmasını talep ettiği belirtiliyor. Kaynaklar, ABD’nin siyasi hamleler karşında toplumsal hisler oluşturarak, baskı enstrümanlarını elinde tutmaya çalıştığını, vize kararının da bu yönde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Metin Topuz’un tutuklanması sonrasında ABD, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını askıya almış, Ankara da misilleme yapıp ve ABD ile vizeleri askıya almıştı. Yaşanan krizin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyareti öncesi vize işlemlerinin sınırlı da olsa tekrar başladığını açıklanmıştı.

Başbakan Yıldırım, ABD’nin “Türkiye güvence verdi’ iddialarına tepki göstererek “Güvence vermek, güvence istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz” ifadelerini kullanmıştı.