Bangladeş’teki temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gelen Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Abidesi'ne çelenk bıraktıktan sonra Ali Meclis binasına geçti. Başbakan Yıldırım, Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile Meclis binasında görüşme gerçekleştirdi.
Binali Yıldırım, Ali Meclis Başkanı ile bir araya geldi
20.12.2017 - 21:45 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile bir araya geldi.
Etiketler : Vasıf Talibov,Ali Meclis Başkanı,binali yıldırım,
529331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529331.aspx
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