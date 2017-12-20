Bangladeş’teki temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne gelen Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Abidesi'ne çelenk bıraktıktan sonra Ali Meclis binasına geçti. Başbakan Yıldırım, Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile Meclis binasında görüşme gerçekleştirdi. 