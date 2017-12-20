Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Öztürk Oran’a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir” denildi.