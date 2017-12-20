Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Öztürk Oran’a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir” denildi.