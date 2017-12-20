Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Öztürk Oran’a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, yeni İTO Başkanı Öztürk Oran’a tebrik
20.12.2017 - 22:14 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 22:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Öztürk Oran’ı tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Cumhurbaşkanı Erdoğan,yeni İTO Başkanı,
529338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529338.aspx
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