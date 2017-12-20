Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'ndan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talıbov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Nahçivan Başkonsolosu Nihat Erşen ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Yıldırım ile kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Ankara'ya gitti.