Başbakan Yıldırım, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'ndan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talıbov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Nahçivan Başkonsolosu Nihat Erşen ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Yıldırım ile kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Ankara'ya gitti.
Başbakan Binali Yıldırım, Nahçıvan'dan ayrıldı
20.12.2017 - 22:51 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Nahçıvan'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile TSİ 22.00'de Ankara'ya hareket etti.
Etiketler : Başbakan,Binali Yıldırım,binali yıldırım Nahçıvan,
529345 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529345.aspx
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