Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa onun dinine, diline, rengine, etnik kimliğine bakmaksızın yardım eli uzattığını söyledi.

Çavuşoğlu, Gökoğuz Yeri’ne bağlı Çadır Lunga kasabasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Stratan Deresi ıslah çalışmalarının tamamlanması nedeniyle yapılan açılış törenine katıldı. Törene Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah’da katıldı.

Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi yaşanan sel felaketlerinin bir daha yaşanmaması için TİKA tarafından Stratan Deresinin ıslah edildiğini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca bu sel felaketinden dolayı evsiz kalan 15 aileye 100 gün içinde konut yaptırılıp teslim edildiğini hatırlattı.

Türkiye’nin Gökoğuz Yeri’nde TİKA ve başka kuruluşlar vasıtasıyla pek çok projeyi hayata geçirdiğini ve geçirmeye devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Sadece Gökoğuz Yeri’nde değil, Türkiye dünyanın neresinde ihtiyaç sahibi varsa onun dinine, diline, rengine, etnik kimliğine bakmaksızın, mutlaka oraya bir şekilde yardım eli uzatmayı kendine borç telakki ediyor. Az ya da çok mutlaka o mağdurların o mazlumların yanında oluyor.” dedi.

Çavuşoğlu, son iki yılda Türkiye’nin millî gelir oranına göre insani yardım yapan birinci ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Arakanlı Müslümanların ihtiyacını gidermeye çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 3,5 milyon insanın Türkiye’de yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye’nin ve Türk milletinin Gökoğuz Türklerini kendisinden ayrı görmediğini ifade eden Çavuşoğlu, her zaman Gökoğuz Yeri’ni desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Stratan Deresi ıslahı

TİKA tarafından geçen yıl başlatılan proje ile, Çadır Lunga kasabasının içinden geçen Stratan Deresinin bir daha ki yağışlarda taşkınlara sebep olmaması için 3 kilometre uzunluğundaki dere tamamen temizlendi, dere yatağı 6 metre genişletildi ve 300 metre boyunca beton döküldü. Ayrıca dere üzerindeki 9 köprüde tadilat gerçekleştirildi ve yeni 2 köprü yapıldı.

Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Çadır Lunga kasabasında geçen yıl meydana gelen yoğun yağışlar sonucu dereden taşan su, kasabada felakete neden olmuş, bazı evler kullanılamaz hale gelmişti.