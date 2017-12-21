Kocaeli'nin Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üsteğmen Hasan Ayhan hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Ayhan'ı gözaltına aldı. Hasan Ayhan, Kocaeli'nin Körfez ilçesine gönderilecek.
Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltında
21.12.2017 - 00:25 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 00:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Elbistan Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Hasan Ayhan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Etiketler : KAHRAMANMARAŞ,Elbistan Askerlik Şube Başkanı,Hasan Ayhan,FETÖ,
529371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529371.aspx
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