Kocaeli'nin Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üsteğmen Hasan Ayhan hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Ayhan'ı gözaltına aldı. Hasan Ayhan, Kocaeli'nin Körfez ilçesine gönderilecek.