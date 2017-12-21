Binevler Mahallesi 70'inci sokaktaki 4 katlı bir binanın zemininde, saat 23.50'de patlama meydana geldi. Gürültüyle meydana gelen patlamada bazı evlerin camları kırılırken, daire sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik önlemi alırken, korku ve paniğe neden olan patlamanın nedeni ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Gaziantep'te patlama oldu
21.12.2017 - 00:27 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi’nde bulunan boş bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve etrafa barut kokusunun yayıldığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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529372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529372.aspx
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