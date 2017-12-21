Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, özel uçak “ANA” ile saat 00.25’te Ankara’ya geldi. Yıldırım’ı Esenboğa Havalimanında karşılayan isimlerin arasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yer aldı. Başbakan’a yolculuğunda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.