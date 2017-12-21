Yıldırım, özel uçak “ANA” ile saat 00.25’te Ankara’ya geldi. Yıldırım’ı Esenboğa Havalimanında karşılayan isimlerin arasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yer aldı. Başbakan’a yolculuğunda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.
Başbakan Yıldırım, yurda döndü
21.12.2017 - 01:33 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Nahçivan’daki resmi temaslarını tamamlayarak, Ankara’ya döndü.
Etiketler : binali yıldırım,başbakan,
529381 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529381.aspx
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