Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Yurt dışı görev süresi, ilk kez sürekli görevle yurt dışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurt dışında bulunmuş olanlar için 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile en çok 2 yıla kadar uzatılabilecek ancak toplam görev süresi her halükarda 9 yılı geçemeyecek. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler ise bu süreden önce geri çekilebilecek.