Buna göre, söz konusu yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Yurt dışı görev süresi, ilk kez sürekli görevle yurt dışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurt dışında bulunmuş olanlar için 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile en çok 2 yıla kadar uzatılabilecek ancak toplam görev süresi her halükarda 9 yılı geçemeyecek. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler ise bu süreden önce geri çekilebilecek.
BYEGM personelinin yurt dışı görev süresi 9 yılı geçemeyecek
21.12.2017 - 03:46 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : BYEGM,BYEGM personeli,
529394 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529394.aspx
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