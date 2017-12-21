Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuğba Fırat İSTANBUL

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti'nin seçilme yaşını 18'e indirerek gençlerin yedek kulübesinde kalmaması için onlara siyasetin kapısını araladığını belirtti. Ecertaş, gazetemize yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne siyasette gençlerin aktif rol almasını önemseyerek siyasetin her safhasında gençlerin temsil edilmesini sağladığın söyledi. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda seçilme yaşını 30’dan 25’e indirerek gençlerin yedek kulübesinde kalmaması için onlara siyasetin kapısını araladığını kaydeden Ecertaş, "Bugün ise seçilme yaşını 18’e indirerek ve 5. Büyük Kongre ile Gençlik Kollarından yetişenler dâhil olmak üzere parti MKYK’sında 10 isme yer verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, sadece siyasette değil devlet kademelerinde de gençlerin görev almasını önemsiyor ve gençlere öncelik veriyor" dedi.

Başkan Melih Ecertaş, AK Parti’de siyasetin gün geçtikte aynı zamanda gençleştiğini, tecrübe ve taze kanın bir arada olduğu dinamik kadrolara dönüştüğüne değinerek, gençlik kollarından Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençlerin yetiştiğini ve gençlerin bu sorumluluğun bilincinde olduğunu vurguladı. Ecertaş, “Dedelerimizden 27 Mayıs’ı, babalarımızdan 12 Eylül’ü dinledik. Bu ülkenin gençleri 15 Temmuz’da o yüzden müsaade etmedi. Türkiye’nin hiçbir yerinde evinde oturan bir tane AK Parti Gençlik Kolları mensubu yoktu. Bu sebepten ötürü üzerimizde büyük bir sorumluluk var ve bu sorumluluğun hakkını vermemiz lazım" diye konuştu.

TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDU

"Türkiye tüm dünyadaki mazlumların, masumların ve ümmetin umudu" dediklerini, bunun ne kadar büyük bir cümle olduğunun iyi düşünülmesi gerektiğini dile getiren Ecertaş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, tüm dünyadaki mazlumların umudu olması ülkemizin dünyada veya bölgemizdeki büyük coğrafyalardan birine sahip olmasından mı kaynaklanıyor? Hayır. İnsanın ceddiyle alakalı bir durum. Sultan Alparslan ile Fatih Sultan Mehmet ile Abdülhamid Han ile alakalı bir durum."

AK Parti Gençlik Kollarının çalışmaları hakkında bilgi veren Melih Ecertaş, "Kampüse Hoş Geldin" projesi ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin adaptasyon sürecine destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Ecertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla “Medeniyetimizin Keşfi” programı kapsamında gerçekleştirdikleri 2 günlük Kudüs gezisinde Kudüs'ün; tarihi, halkı, İslam Dünyası ve Osmanlı’daki yeri ve önemi idrak edildiğini anlattı. Yurtdışı ziyaretleri kapsamında Çin ile AB üyesi birçok ülkeyi de ziyaret ettiklerini anlatan Ecertaş, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay olmak üzere ve bazı STK’larla birlikte zararlı maddelerin bağımlılığını yok etmek için çalışma yaptıklarını belirtti.