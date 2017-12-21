Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı hac organizasyonu hakkında açıklamada bulundu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: İlk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac gö-revini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek. Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup “Oda Tercihli Hac Konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih edecek. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak. Adayların yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Diyanet tarafından otomatik yapılacak.