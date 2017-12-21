Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaretleri kapsamında gittiği Tataristan'da 500 yıllık Kul Şerif Camii'nde namaz kıldırmıştı.

1 YIL GEÇTİ

Ziyaretin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen CHP'liler fotoğrafı yeniden paylaşmaya başladı.

FOTOĞRAFTA AMAÇ ARADI



CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Başbakan Binali Yıldırım'ın namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaşarak bu fotoğrafın bir amacının olup olmadığını sorguladı.

Eren Erdem'in takipçileri bu tweet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dua ederken çekilen fotoğraflarıyla cevap verdi.