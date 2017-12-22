Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 15-21 Aralık tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Batman ve Irak’ın kuzeyinin teröristlerden temizlenmesi maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu kapsamda Batman'ın Hasankeyf, Mava Alanı, Diyarbakır'ın Kulp, Hazro, Lice, Silvan ilçeleri, Tunceli'nin merkez, Yastık Deresi bölgeleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi, Dibek Dağı ve Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 terörist etkisiz hâle getirildi. 22 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet bangolore torpedo, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 655 kilogram amonyum nitrat, 9,8 kilogram C-4 patlayıcı madde, 15 kilogram tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, bin 186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi. 59 adet EYP tespit edilerek imha edildi. teröristler tarafından kullanılan 109 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hâle getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 14 kilogram kubar esrar, 683 kilogram toz esrar, 1 kilogram uyuşturucu madde, 171 bin 510 paket kaçak sigara, 7 bin 397 litre kaçak akaryakıt, 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişi yakalandı. Özellikle Tunceli, Bingöl ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildi.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında ise hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanıyor. Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgeleri'nden biri olan İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda 13 Ekim tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.