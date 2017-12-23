Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verilen gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşülürken tartışma çıktı. AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 temmuz gecesinde Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklandığını iddia etmesi üzerine CHP milletvekilleri Dağ'a tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de CHP milletvekillerine tepki gösterdiler. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.