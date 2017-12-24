Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ajanslar da 2017'ye ilişkin görüntülerini derlemeye başladı. Bu derlemeler, yaşadığımız yılın muhasebesini yapmak için fırsat tanıyor.
2017 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar, İHA objektiflerine böyle yansıdı:
OCAK
1 Ocak: Reina'ya Saldırı: 39 Ölü
3 Ocak: Barbaros Şansal Tutuklandı
5 Ocak: İzmir’de Saldırı: 2 Şehit
11 Ocak: Milli Piyade Tüfeği Envantere Girdi
16 Ocak: Türk Kargo Uçağı Düştü: 37 Ölü
22 Ocak: İlhan Cavcav Vefat Etti
ŞUBAT
9 Şubat: Rusya 3 Türk Askerini Şehit Etti
21 Şubat: Ömer Halisdemir Davası Başladı
28 Şubat: Polatlı Darbe Girişimi Davası Başladı
MART
7 Mart: Malatya’da Fetö Davası Başladı
7 Mart: Bursa İnegöl'de Kaza: 7 Ölü
10 Mart: Büyükçekmece'de Helikopter Düştü: 7 Ölü
11 Mart: Bakan Kaya Hollanda'dan Sınır Dışı Edildi
21 Mart: Gazeteci Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti
29 Mart: Fırat Kalkanı Harekatı Sona Erdi
31 Mart: Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti
NİSAN
4 Nisan: İdlib’e Kimyasal Bomba:100'den Fazla Ölü
7 Nisan: ABD, Şaryat Hava Üssü'nü Vurdu
16 Nisan: Türkiye Referanduma Gitti
18 Nisan: Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Asker Şehit
22 Nisan: Zonguldak’ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü
23 Nisan: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Oldu
26 Nisan: Emniyette 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı
MAYIS
2 Mayıs: Erdoğan Yeniden AK Parti'ye Üye Oldu
10 Mayıs: Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Kazada Hayatını Kaybetti
11 Mayıs: İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti
12 Mayıs: Hasankeyf’teki Zeynel Bey Türbesi Taşındı
13 Mayıs: Marmaris’te Tur Otobüsü Devrildi: 24 Ölü
22 Mayıs: Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' Üyeleri Yargılanıyor
28 Mayıs: Beşiktaş Üst Üste 2. Şampiyonluğunu Elde Etti
31 Mayıs: Şırnak'ta Helikopter Düştü:13 Asker Şehit
31 Mayıs: Kabil’de İntihar Saldırısı: 100 Ölü
HAZİRAN
12 Haziran: Küçük Ceylin Komşusu Tarafından Öldürüldü
14 Haziran: Chp’li Enis Berberoğlu'na 25 Yıl Hapis Cezası
14 Haziran: Londra’da 24 Katlı Binada Yangın: 79 Ölü
15 Haziran: Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a Yürüdü
30 Haziran: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
TEMMUZ
5 Temmuz: ABD Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağını Kaldırdı
5 Temmuz: Portekizli Pepe, Beşiktaş'ta
11 Temmuz: Fikret Hakan Hayatını Kaybetti
15 Temmuz: TBMM’de 15 Temmuz Özel Oturumu Yapıldı
15 Temmuz: Fatih Terim ve Damatları Mekan Bastı
18 Temmuz: İstanbul’a Rekor Yağış
19 Temmuz: Harun Kolçak Hayatını Kaybetti
22 Temmuz: Sualtı Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonu
AĞUSTOS
1 Ağustos: Akıncı Hava Üssü Davası Başladı
4 Ağustos: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mırcea Lucescu
22 Ağustos: Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu Oldu
25 Ağustos: Arakan'da Katliam
27 Ağustos: Vatan Şaşmaz Otel Odasında Öldürüldü
EYLÜL
3 Eylül: Gazeteci Doğan Yurdakul Hayatını Kaybetti
6 Eylül: Şerif Mardin Hayatını Kaybetti
12 Eylül: S-400 Füze Savunma Sisteminde İmzalar Atıldı
16 Eylül: Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş Atandı
19 Eylül: Teog Sınavı Kaldırıldı
22 Eylül: Kadir Topbaş İBB Başkanlığından İstifa Etti
23 Eylül: Sınır Ötesi Operasyon Meclisten Geçti
25 Eylül: Kuzey Irak’ta Bağımsızlık Referandumu
28 Eylül: Emrah Serbes Kazada 3 Kişiyi Öldürdü, Teslim Oldu
EKİM
1 Ekim: Katalonya Bağımsızlığını İlan Etti
2 Ekım: Las Vegas’ta Müzik Festivaline Ateş Açıldı: 58 Ölü
3 Ekim: Celal Talabani Hayatını Kaybetti
4 Ekim: Suikast Timi Davasında Sanıklara Müebbet
8 Ekim: Abd Vize Başvurularını Askıya Aldı
9 Ekim: Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
10 Ekim: İbb’yi İşgal Davasında Sanıklara Müebbet
12 Ekim: Türk Askeri İdlib’e Girdi
12 Ekim: Ösym Yks Sınavını Getirdi
15 Ekim: Mogadışu'da Bomba Lı Saldırı: 276 Ölü
16 Ekim: Irak Güçleri, Kerkük’ü Kontrol Altına Aldı
16 Ekim: Deniz Baykal Beyin Kanaması Geçirdi
17 Ekim: Ohal 5.defa 3 Ay Daha Uzatıldı
17 Ekim: Şırnak’ta Madende Göçük: 7 Ölü
23 Ekim: Recep Altepe Başkanlık Görevinden İstifa Etti
28 Ekim: Melih Gökçek Başkanlık Görevinden İstifa Etti
KASIM
4 Kasım: Ankara'da Gazilere Saldırı
12 Kasım: Irak- İran Sınırında Deprem: 348 Kişi Ölü
18 Kasım: Naim Süleymanoğlu Hayatını Kaybetti
22 Kasım: Ovit Tüneli'nde Tek Tüpte Ulaşım Başladı
24 Kasım: Mısır'da Camiye Saldırı: 305 Ölü
28 Kasım: Abd’de Reza Zarrab Davası Başladı
29 Kasım: Savaş Suçlusu Hırvat General Duruşmada Zehir İçerek Öldü
29 Kasım: Sabiha Gökçen’i İşgal Davasında Sanıklara Müebbet
ARALIK
1 Aralık: Reza Zarrab ve 22 Yakınının Mal Varlıklarına El Konuldu
6 Aralık: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Gruptan Lider Çıktı
6 Aralık: Trump’ın Kudüs Kararına Protestolar
11 Aralık: İto Başkanı İbrahim Çağlar Hayatını Kaybetti
13 Aralık: İit Doğu Kudüs'ü Filistin'in Başkenti Olarak Tanıdı
16 Aralık: Yavuz Yılmaz Hayatını Kaybetti