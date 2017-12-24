Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ajanslar da 2017'ye ilişkin görüntülerini derlemeye başladı. Bu derlemeler, yaşadığımız yılın muhasebesini yapmak için fırsat tanıyor.

2017 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar, İHA objektiflerine böyle yansıdı:

OCAK

1 Ocak: Reina'ya Saldırı: 39 Ölü

3 Ocak: Barbaros Şansal Tutuklandı

5 Ocak: İzmir’de Saldırı: 2 Şehit

11 Ocak: Milli Piyade Tüfeği Envantere Girdi

16 Ocak: Türk Kargo Uçağı Düştü: 37 Ölü

22 Ocak: İlhan Cavcav Vefat Etti

ŞUBAT

9 Şubat: Rusya 3 Türk Askerini Şehit Etti

21 Şubat: Ömer Halisdemir Davası Başladı

28 Şubat: Polatlı Darbe Girişimi Davası Başladı

MART

7 Mart: Malatya’da Fetö Davası Başladı

7 Mart: Bursa İnegöl'de Kaza: 7 Ölü

10 Mart: Büyükçekmece'de Helikopter Düştü: 7 Ölü

11 Mart: Bakan Kaya Hollanda'dan Sınır Dışı Edildi

21 Mart: Gazeteci Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti

29 Mart: Fırat Kalkanı Harekatı Sona Erdi

31 Mart: Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

NİSAN

4 Nisan: İdlib’e Kimyasal Bomba:100'den Fazla Ölü

7 Nisan: ABD, Şaryat Hava Üssü'nü Vurdu

16 Nisan: Türkiye Referanduma Gitti

18 Nisan: Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Asker Şehit

22 Nisan: Zonguldak’ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü

23 Nisan: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Oldu

26 Nisan: Emniyette 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı

MAYIS

2 Mayıs: Erdoğan Yeniden AK Parti'ye Üye Oldu

10 Mayıs: Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Kazada Hayatını Kaybetti

11 Mayıs: İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti

12 Mayıs: Hasankeyf’teki Zeynel Bey Türbesi Taşındı

13 Mayıs: Marmaris’te Tur Otobüsü Devrildi: 24 Ölü

22 Mayıs: Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' Üyeleri Yargılanıyor

28 Mayıs: Beşiktaş Üst Üste 2. Şampiyonluğunu Elde Etti

31 Mayıs: Şırnak'ta Helikopter Düştü:13 Asker Şehit

31 Mayıs: Kabil’de İntihar Saldırısı: 100 Ölü

HAZİRAN

12 Haziran: Küçük Ceylin Komşusu Tarafından Öldürüldü

14 Haziran: Chp’li Enis Berberoğlu'na 25 Yıl Hapis Cezası

14 Haziran: Londra’da 24 Katlı Binada Yangın: 79 Ölü

15 Haziran: Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a Yürüdü

30 Haziran: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

TEMMUZ

5 Temmuz: ABD Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağını Kaldırdı

5 Temmuz: Portekizli Pepe, Beşiktaş'ta

11 Temmuz: Fikret Hakan Hayatını Kaybetti

15 Temmuz: TBMM’de 15 Temmuz Özel Oturumu Yapıldı

15 Temmuz: Fatih Terim ve Damatları Mekan Bastı

18 Temmuz: İstanbul’a Rekor Yağış

19 Temmuz: Harun Kolçak Hayatını Kaybetti

22 Temmuz: Sualtı Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonu

AĞUSTOS

1 Ağustos: Akıncı Hava Üssü Davası Başladı

4 Ağustos: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mırcea Lucescu

22 Ağustos: Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu Oldu

25 Ağustos: Arakan'da Katliam

27 Ağustos: Vatan Şaşmaz Otel Odasında Öldürüldü

EYLÜL

3 Eylül: Gazeteci Doğan Yurdakul Hayatını Kaybetti

6 Eylül: Şerif Mardin Hayatını Kaybetti

12 Eylül: S-400 Füze Savunma Sisteminde İmzalar Atıldı

16 Eylül: Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş Atandı

19 Eylül: Teog Sınavı Kaldırıldı

22 Eylül: Kadir Topbaş İBB Başkanlığından İstifa Etti

23 Eylül: Sınır Ötesi Operasyon Meclisten Geçti

25 Eylül: Kuzey Irak’ta Bağımsızlık Referandumu

28 Eylül: Emrah Serbes Kazada 3 Kişiyi Öldürdü, Teslim Oldu

EKİM

1 Ekim: Katalonya Bağımsızlığını İlan Etti

2 Ekım: Las Vegas’ta Müzik Festivaline Ateş Açıldı: 58 Ölü

3 Ekim: Celal Talabani Hayatını Kaybetti

4 Ekim: Suikast Timi Davasında Sanıklara Müebbet

8 Ekim: Abd Vize Başvurularını Askıya Aldı

9 Ekim: Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

10 Ekim: İbb’yi İşgal Davasında Sanıklara Müebbet

12 Ekim: Türk Askeri İdlib’e Girdi

12 Ekim: Ösym Yks Sınavını Getirdi

15 Ekim: Mogadışu'da Bomba Lı Saldırı: 276 Ölü

16 Ekim: Irak Güçleri, Kerkük’ü Kontrol Altına Aldı

16 Ekim: Deniz Baykal Beyin Kanaması Geçirdi

17 Ekim: Ohal 5.defa 3 Ay Daha Uzatıldı

17 Ekim: Şırnak’ta Madende Göçük: 7 Ölü

23 Ekim: Recep Altepe Başkanlık Görevinden İstifa Etti

28 Ekim: Melih Gökçek Başkanlık Görevinden İstifa Etti

KASIM

4 Kasım: Ankara'da Gazilere Saldırı

12 Kasım: Irak- İran Sınırında Deprem: 348 Kişi Ölü

18 Kasım: Naim Süleymanoğlu Hayatını Kaybetti

22 Kasım: Ovit Tüneli'nde Tek Tüpte Ulaşım Başladı

24 Kasım: Mısır'da Camiye Saldırı: 305 Ölü

28 Kasım: Abd’de Reza Zarrab Davası Başladı

29 Kasım: Savaş Suçlusu Hırvat General Duruşmada Zehir İçerek Öldü

29 Kasım: Sabiha Gökçen’i İşgal Davasında Sanıklara Müebbet

ARALIK

1 Aralık: Reza Zarrab ve 22 Yakınının Mal Varlıklarına El Konuldu

6 Aralık: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Gruptan Lider Çıktı

6 Aralık: Trump’ın Kudüs Kararına Protestolar

11 Aralık: İto Başkanı İbrahim Çağlar Hayatını Kaybetti

13 Aralık: İit Doğu Kudüs'ü Filistin'in Başkenti Olarak Tanıdı

16 Aralık: Yavuz Yılmaz Hayatını Kaybetti