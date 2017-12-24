Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüksek devlet nişanı takdim edildi
24.12.2017 - 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.
Etiketler : Erdoğan,yüksek devlet nişanı,erdoğan sudan,
530410 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530410.aspx
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