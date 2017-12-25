Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhraç edilenler arasında FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü de yer aldı. Sözkonusu isimlere yönelik liste Resmî Gazete'de yayımlandı. TSK'dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı. 7'si dernek, 7'si vakıf, 2'si gazete ve biri sağlık kuruluşu olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi. Daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı ise KHK ile yeniden açıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Cumhurbaşkanı bu yetkisini müsteşara devredebilecek. Ayrıca, sanık avukatları katılmadığı için mahkemeyi uzatmayı amaçlayan FETÖ'cülerin bu taktiği de son buldu ve artık sanık avukatı olmasa bile karar alınabileceği KHK'de yer aldı. Yargıtaydaki temyiz incelemelerinin duruşmasız, dosya üzerinden yapılmasına da imkân sağlandı. Aynı kararnameye göre, darbecilere karşı duran sivillere de cezai işlem yapılamayacak. Bu arada, MİT mensuplarına yazılı istifa hakkı getirildi. Ayrıca İlahiyat Fakültesi mezunları için de düzenlemeye gidildi ve bu kişilerin öğretmenlik yapabilecekleri karar altına alındı