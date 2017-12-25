Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika Haberi! İzmir'de deprem meydana geldi. Nerede deprem oldu, son depremler. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 08.13'te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Deprem, İzmir, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi.



İZMİR'DE DEPREM OLDU, ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 08.13'de merkez üssü Foça olan, 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir, Karaburun ve Foça'da hissedilen depremin, yerin 11 kilometre altından geldiği tespit edildi.



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