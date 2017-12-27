Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock’a ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock’un örgüt içi gizli haberleşme amacıyla getirildiği ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delil olduğu vurgulandı. Uygulamanın bu özelliği ile delil değerinin Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edildiği, kişilerin bu ağa dahil olduğunun kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağının ortaya konulduğu belirtildi. FETÖ’ye yönelik mücadelenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden şikayet ve ihbarların değerlendirildiği, konunun incelenmesi ve araştırılması amacıyla bir soruşturma açıldığı ifade edilerek, soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgelerin MİT ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna gönderildiği, konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırma talimatı verildiği kaydedildi.

“11 bin 480 kişinin telefonu iradesi dışında ByLock IP'lerine yönlendirildi”



Bu kapsamda ByLock bağlantı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizler yapıldığı, iddiaların titiz bir biçimde araştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“MİT ve BTK’da yapılan teknik incelemelerde uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla örgüt mensubu yazıcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma da devam etmektedir. Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına nakledilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, ByLock sunucularına, bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının, soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.” Yapılan analizlerin Ağustos ve Eylül 2014 tarihlerine ait olduğu öğrenildi.

