Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.

Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu.

Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Ekim ayında aldığı kararın ardından mütekabiliyet ilkesi esasında benzer ifadelerle bir açıklama yaparak ABD vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

"GÜVENCE VERMEDİK"



Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yargı süreci ile ilgili herhangi bir güvence verilmediği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, ABD'nin büyükelçilik ve konsolosluklarındaki yerel çalışanlarının, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kaldığı iddia edilmişti.