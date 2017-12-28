Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanları, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Karapürçek'te bulunan şehidin evinin önünde kurulan taziye çadırına gelen Genelkurmay Başkanı Akar, şehidin annesi, babası ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit için dua edildi.



"Dadaş olarak çağırılan kahraman"

Ziyarette bir konuşma gerçekleştiren Orgeneral Akar, sözlerine ‘Başımız sağ olsun’ diyerek başladı. Akar, “Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ferhat etrafında çok iyi bilinen ve dadaş olarak çağrılan kahraman, yiğit ve gerçekten cengaver bir evladımızdı. Vatan için millet için yaptığı çalışma sırasında hayatını kaybetti şehadet mertebesine ulaştı” dedi.

"Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele devam edecek"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) milletin emrinde olduğunu belirten Akar, “TSK bir bütün halinde gece gündüz demeden karda kışta ülkemizin milletimizin güvenliği için mücadelesini aralıksız sürdürmekte. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edecek şekilde sürdürülmektedir. Sizlerin duasından güç alarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu mücadele devam edecek ve terör belası ülkemizden silinecek. Bu karar değişmeyecek. Bu mücadele sırasında şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın sadece güvenlik olarak değil tüm mensuplarımızın kanının bir damlası dahi yerde kalmadı kalmayacak. Mutlaka bunların hesabı soruldu ve sorulmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, çadır alanından ayrılırken yanına gelen çocukların fotoğraf çekme isteğini kırmadı ve çocuklarla selfie çektirdikten sonra çadırdan ayrıldı.