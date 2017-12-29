Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında 2017 yılında yaptıkları hizmetleri anlattı. Eroğlu, CHP’li belediyelerin bölgesindeki birçok atık su tesisini kendilerinin yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ilginç bir diyalogunu paylaşan Eroğlu, şunları anlattı: “Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene’nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki ‘Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP’li belediye.’ Dedi ki, ‘Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın’. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan’dakini de 29 Kasım’da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz.”

Bu yıl son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını dile getiren Eroğlu, “Bizim suyu biriktirmemiz gerekiyor. Biriktirilmesi demek baraj yapılması demek. Eğer barajlar olmasaydı, 44 yılın en kurak yılında biz su veremezdik” dedi. Eroğlu, son 15 yılda 158 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve su ile alakalı toplam 7 bin 200 adet tesisi hizmete açtıklarını ifade ederek, “508 baraj, 513 HES, 327 gölet, 1 bin 171 sulama, 193 içme suyu, 17 atık su tesisi ile 4.471 adet taşkın koruma tesisini hizmete açtık” bilgisini verdi.