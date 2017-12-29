Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda ülke genelinde yapılan huzur uygulaması kapsamında il genelinde uygulama yaptı. Huzur uygulaması kapsamında araçlar didik didik aranırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

530 personelle 35 noktada ve umuma açık işyerlerinde yapılan uygulamada, genel arama, GBT sorgusu ve kimlik kontrolü de yapıldı.

