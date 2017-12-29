İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda ülke genelinde yapılan huzur uygulaması kapsamında il genelinde uygulama yaptı. Huzur uygulaması kapsamında araçlar didik didik aranırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.
530 personelle 35 noktada ve umuma açık işyerlerinde yapılan uygulamada, genel arama, GBT sorgusu ve kimlik kontrolü de yapıldı.
Muş'ta 'Huzur Türkiye' uygulaması
29.12.2017 - 20:09 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Huzur Türkiye' uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda ülke genelinde yapılan huzur uygulaması kapsamında il genelinde uygulama yaptı. Huzur uygulaması kapsamında araçlar didik didik aranırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.
Etiketler : Muş,
531963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/531963.aspx
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