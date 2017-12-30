Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün gönüllü sözcülüğünü yaptığını söyledi. Bozdağ açıklamasında şunları dile getirdi: "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,katıldığı televizyon programında darbeye fiilen katılan erleri adeta suçsuz ilan etti, savundu ve dedi ki: 'Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Şimdi bir askerin komutanı talimat vermiş, çıkacaksın dışarıya.Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Komutanın emri tartışılmaz ve koşulsuz yerine getirilir. Eğer komutanın emrini tartışırsanız, zaten orada askerlik bitmiş demektir. Şimdi bu er çıkıyor, komutanı alıyor, götürüyor. Sonra siz çıkıyorsunuz, komutana bir şey yapmıyorsunuz ama askeri linç ediyorsunuz.'

Bu değerlendirmesiyle Kılıçdaroğlu; darbeye teşebbüs suçunun; sadece komutanlar tarafından işlenebilir bir suç olduğunu, darbeye katılsalar ve insanları öldürseler bile, bunları, emre uyarak yaptıkları için erlerin darbeye teşebbüs suçunun faili olamayacağını, adeta söylemiş oldu."

Darbede emre uyanlar da sorumludur

"Darbeye teşebbüs etmek, adam öldürmek,mala cana zarar vermek, suçtur. Bu suçları işleme emri verenler ve bu emre uyanlar, sorumluluktan kurtulamazlar" diyen Bozdağ şöyle devam etti: "Çünkü, “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez;yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” (Anayasa137/2)

Konusu suç olan emir askere verilmez,verilemez.Konusu suç olan emri, asker de yerine getirmez, getiremez. Konusu suç olan emri veren de yerine getiren de sorumluluktan kurtulmaz, kurtulamaz.Yerine getirildiğinde askerleri sorumluluktan kurtaran emir,konusu suç olmayan emirdir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez;yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” şeklindeki anayasa hükmünü yok sayan veya çarpıtan hiç bir değerlendirme doğru değildir.

Darbecilerin karşısına Türk bayraklarıyla çıkanlara; darbecilere “yapmayın, etmeyin, vazgeçin” diyenlere; kurşunlara göğsünü siper edenlere veya tankların önüne yatanlara karşı silah kullanma emrini veren alçaklar bunlardan sorumlu olduğu gibi bu emirlere uyanlar da sorumludur."

CHP FETÖ'yü savunuyor

Bozdağ şöyle devam etti: "CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra 15 Temmuz şehitlerinin,15 Temmuz gazilerinin,şehit yakınlarının ve darbeyi engellemek için canı pahasına mücadele eden ve darbecilere millet darbesi vuran milyonların hakkını savunurken neredeyse hiç görmedik.

Ama CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu; darbeye karışan erlerin, darbe teşebbüsünde bulunan darbecilerin ve FETÖ’nün adeta gönüllü sözcülüğünü/müdafiiliğini yaparken defalarca gördük. İşte kontrollü darbe iftirası,tek tip kıyafet,ceza muafiyeti, kötü muamele iftiraları ... bazı örnekler. Sizce CHP; şehitlerin, şehit yakınlarının, gazilerin ve darbecilere millet darbesi yapan Türk halkının mı hukukunu savunuyor yoksa darbe teşebbüsünde bulunanların FETÖ’cülerin mi hukukunu savunuyor? CHP’yi darbecilerin/FETÖ’nün karşısında; ama milletin yanında durmaya çağırıyorum."