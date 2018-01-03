Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 12:00'de Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bir araya gelecek
03.01.2018 - 15:22 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun yarın bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Etiketler : chp,sp,karamollaoğlu,kılıçdaroğlu,
533148 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/533148.aspx
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