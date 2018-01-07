Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
Bakanlık uyardı: "Son başvuru tarihi 11 Ocak'tır"
07.01.2018 - 18:23 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
Etiketler : çalışma ve sostal güvenlik bakanlığı,taşeron,
534277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/534277.aspx
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