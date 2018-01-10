Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan Ankara’ya gelen bir kamyoncunun masrafının 1.589 lira olduğunu belirterek hükümeti eleştirmiş, Başbakan Binali Yıldırım ise Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Masrafın ne kadar olduğunu ortaya çıkarmak için Uşak Milletvekili Özkan Yalım’la birlikte kamyonla İstanbul’dan Ankara’ya gelen CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Twitter hesabında sefer sırasında 1.509 lira masraf yaptıklarını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında masrafın belgelerini Başbakan Yıldırım’a göndereceğini belirterek “Tıpkı ‘Man adası belgeleri’ gibi onu da göndereceğim” dedi ancak belgedeki masrafların kamyon değil tır üzerinden hesaplandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmeleri sırasında 3. sınıf araçlar arasına giren kamyonları baz alarak bir hesap çıkarmıştı. Erdoğdu’nun ise masrafı daha fazla göstermek için tırları da kapsayan, dingil sayısı 4 ve 5 olan 4. sınıf kapsamına giren araç üzerinden hesap yaptığı görüldü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 3. sınıf araçlar 32,30 TL’ye geçerken, 4. sınıf araçlar 82 TL’ye geçebiliyor. 4. sınıf araçların, otoban kullanım ücreti de 3. sınıf araçları katlıyor. Ayrıca 4. sınıf araçların yakıt sarfiyatı ve diğer masrafları 3. sınıf araçlardan fazla.



“1.000 TL’Yİ GEÇMİYOR”

Erdoğdu hesap çizelgesinde bin 100 TL mazot yaktığını söylerken, kamyoncular bu masrafın en fazla 550-600 TL arası olduğunu belirtiyor. Yine Erdoğdu’nun saydığı diğer kalemler olan köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile bu masraf en fazla 800 TL’ye çıkıyor. CHP’li vekilin hazırladığı listede kamyonun yıllık masrafının sadece o sefere düşen payını da eklediği görülüyor. Bu kalemlerin (Lastik değiştirme, yağ bakımı, motorlu taşıtlar vergisi, ihtiyari sigorta, zorunlu sigorta ve muayene ücreti) maliyeti ise en fazla 200 TL. İstanbul’dan Ankara’ya giden bir kamyonun toplam masrafı bütün kalemler hesaplandığında 1.000 TL’yi geçmiyor. Erdoğdu’nun masrafı fazla göstermek için 4. sınıf araçlar üzerinden yaptığı hesap bile, kamyoncuların hesabından 509 TL fazla.