İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava duruşmasına katılmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Demirtaş'ın ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Selahattin Demirtaş hakim karşısında
12.01.2018 - 15:16 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör soruşturmasında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 434 günün ardından ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava duruşmasına katılmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Demirtaş'ın ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketler : demirtaş,selahattin demirtaş,
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