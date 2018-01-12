Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Türkiye'ye seyahat uyarısına Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi. Uyarıyı eleştiren Çavuşoğlu, "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir. Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD'de Los Angeles'ta Başkonsolos Kemal Arıkan'ın şehit edildiği yere çelenk bıraktı ve daha sonra gazetecilerin ABD'nin seyahat uyarısıyla ilgili sorularını cevapladı.

"GEREKSİZ TAVIRLARLA UĞRAŞMAMIZ LAZIM"

Bakan Çavuşoğlu, "Önceden vize sorunu vardı. Onu aştık. Tillerson ile bölgesel konuları konuşuyoruz. Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım." dedi.

"TÜRKİYE ABD'DEN ÇOK DAHA GÜVENİLİR"

Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "ABD'deki saldırılara baktığımızda Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli olduğunu görüyoruz. Ağırladığımız turistler tatilini yaptı ve güvenli bir şekilde ülkelerine döndü. ABD'den gelmek isteyen çok turist var. Vize işlemleri tekrar uygulamaya geçtikten sonra o kadar çok Amerikalı teşekkür etmiş ki. ABD vatandaşlarını neden kısıtlamaya çalışıyorsun?" diye konuştu.

"ABD'DE YABANCI DÜŞMANLIĞI HAT SAFHADA"

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerine hakaret etmesini de, "Türkiye'de yabancı düşmanlığı yok. Tarih boyunca hep kucak açtık. ABD'de yabancı düşmanlığı hat safhada. Trump'ın başka ülkelere nasıl hakaret ettiği aşağıladğı ortada. Böyle bir durumda ABD mi daha güvenli Türkiye mi? Tillerson ile seyahat uyarısını konuşacağız." sözleriyle eleştirdi.

ANKARA RAHATSIZ

ABD, yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye'yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere "Yeniden düşünün" uyarısını yapmıştı. Bu yeni planın Washington'da açıklanmasının hemen ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Ankara'nın rahatsızlığı iletilmişti.