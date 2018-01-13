Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Niğde'de partisinin 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Türkiye, millî mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek." dedi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bugün konuşmasında diyor ki 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın." ifadelerini kullandı.